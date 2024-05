O Al-Hilal conquistou, neste sábado, o título saudita ao vencer o Al-Hazm por 4 a 1. A conquista vem com três rodadas de antecedência. O time comandado por Jorge Jesus não teve dificuldades para superar o adversário no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad. A equipe, que está invicta no Campeonato Saudita, contou com a presença de Neymar nas arquibancadas, torcendo pelo seus companheiros.