Raul Gustavo perdeu os últimos sete jogos do Corinthians após ser expulso infantilmente ao agredir o auxiliar em jogo diante do Estudiantes, pela Copa Sul-Americana, dia 23 de abril. Nesta sexta-feira, António Oliveira comandou um jogo-treino para observar os reversas e viu o zagueiro, que negocia a rescisão para ir para os Estados Unidos, anotar um belo gol de falta no triunfo por 3 a 0 diante do União São João.