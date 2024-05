Cada vez mais perto de sua despedida, Rafael Nadal não deu sorte no sorteio da chave de simples de Roland Garros, nesta quinta-feira, em Paris. O tenista espanhol vai encarar logo na estreia o alemão Alexander Zverev, um dos melhores do mundo na atualidade. O dono de 14 títulos no Grand Slam francês pode fazer sua última participação na capital francesa.