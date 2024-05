O público que se acostumou a ver Rafael Nadal erguendo troféus em Roland Garros nas duas últimas décadas, com jogadas explosivas e batalha até o fim, presenciou uma cena rara nesta segunda-feira. Carente de ritmo e com o físico como um rival a mais na Philippe-Chatrier, a quadra principal do Grand Slam de Paris, o rei do saibro lutou, mas não foi páreo diante de um embalado Alexander Zverev, quarto do mundo, e deu adeus logo na estreia da competição pela primeira vez na história com derrota por 6/3, 7/6 (7/5) e 6/3 após 3h05 de jogo.