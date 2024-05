O coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, reafirmou as primeiras impressões que teve do treinador do clube, Luis Zubeldía. O ídolo tricolor não esconde que tinha reprovado a ideia da contratação do treinador e ainda ficou irritado com o comportamento do argentino na época das entrevistas para escolher o substituto de Dorival Júnior, quando este foi chamado para assumir a seleção brasileira.