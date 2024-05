Em dois tempos distintos, o Mirassol conquistou mais três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol, o time paulista superou o Paysandu por 2 a 1, neste domingo, no encerramento da quarta rodada. Fernandinho e Dellatorre, ambos no início do jogo, foram os autores dos gols. Eslí Garcia, na segunda etapa, descontou para o time paraense.