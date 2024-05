Com grande atuação dos "Meninos da Vila" - JP Chermont e Weslley Patati, aposta do técnico Carille -, o Santos goleou o Brusque por 4 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A mescla do treinador funcionou, já que os veteranos Willian Bigode e Giuliano também marcaram e se destacaram na partida.