A McLaren anunciou que Lando Norris e Oscar Piastri vão pilotar um carro com pintura diferenciada no GP de Mônaco de Fórmula 1, no fim de semana. Em homenagem a Ayrton Senna, o MCL38 deixou o laranja de lado e recebeu as cores azul, verde e amarelo, que representam a bandeira brasileira.