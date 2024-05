O Paris Saint-Germain conquistou o 14º título da Copa da França de sua história ao derrotar o Lyon, neste sábado, por 2 a 1, no estádio Pierre Mauroy, em Lille. Cotado no Real Madrid, Mbappé passou em branco, mas pode ter se despedido do clube com mais uma conquista. No seu currículo tem 308 jogos, 256 gols e 108 assistências, além de 15 troféus.