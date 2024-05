A festa estava preparada para celebrar a segunda ida seguida do New York Knicks às semifinais da Conferência Leste. Restando 28 segundos, a vantagem de seis pontos parecia definitiva. Mas o jovem Tyrese Maxey, de 23 anos e que não teve o contrato renovado com o Philadelphia 76ers, brilhou para levar o jogo à prorrogação e garantir a virada de sua equipe, que faz o segundo triunfo na série com 112 a 106 e se livrou da eliminação. Ele foi o cestinha da partida cinco com 46 pontos.