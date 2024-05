O Dallas Mavericks derrotou o Los Angeles Clippers por 114 a 101 na noite desta sexta-feira e se garantiu na semifinal da Conferência Oeste da NBA, com direito a show do esloveno Luka Doncic. Já o Orlando Magic forçou o decisivo jogo 7 ao superar o Cleveland Cavaliers por 103 a 96, mesmo com Donovan Mitchell anotando 50 pontos.