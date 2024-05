O técnico Antônio Oliveira recebeu uma boa notícia do departamento médico neste sábado. O lateral Matheuzinho treinou normalmente e está recuperado de uma entorse no tornozelo direito. O jogador esteve em campo pela última vez no dia 7 de maio, quando o Corinthians derrotou o Nacional-PAR por 2 a 0, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.