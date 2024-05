O Manchester United confirmou nesta terça-feira a saída do zagueiro Raphael Varane, campeão mundial de 2018 com a França após uma passagem de três anos. A despedida será diante do Newcastle, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Old Trafford, em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Inglês.