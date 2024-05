O centroavante Haaland foi o nome do jogo em que o Manchester City venceu o Wolverhampton no Etihad Stadium por 5 a 1. O norueguês marcou quatro gols e chegou a 25 deles em 28 partidas do Campeonato Inglês. Com o resultado, os Citizens vão a 82 pontos - um abaixo do líder Arsenal, que tem 83. O Wolverhampton segue em 11º, com 46 pontos.