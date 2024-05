Duas das principais nadadoras do Brasil na atualidade estarão lado a lado nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Maria Fernanda Costa, a Mafe, confirmou vaga nos 400m livre com vitória no Troféu Brasil, realizado em Recife, e novamente alcançando o índice - quarta vez. Segunda colocada, Gabriele Roncato, a Gabi, também estará na França. Ela já tinha o índice desde o Mundial de 2023. Nas finais desta segunda-feira, outro destaque foi a vitória de Guilherme Costa, o Cachorrão, nos 400m livre, que também defenderá o País na França.