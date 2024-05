Luis Enrique mostrou mais uma vez irritação com a pressão de ter de ganhar do Borussia Dortmund e levar o PSG à decisão da Liga dos Campeões. Em dia irônico e de acidez, o treinador mostrou-se cauteloso com o duelo, pediu paciência e admitiu que pensar em ganhar por dois gols de diferença para se garantir pode ser fatal. Cobrou respeito aos alemães e disse que a primeira missão é "vencer."