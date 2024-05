Os ânimos ficaram exaltados entre o atacante Luciano, do São Paulo, e o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, no duelo entre as equipes, na noite de segunda-feira, no MorumBis, pelo Brasileirão. Os dois, que já trabalharam juntos em ambos os clubes, se desentenderam de maneira ríspida ainda no primeiro tempo. O treinador foi expulso, enquanto o jogador são-paulino levou apenas cartão amarelo. O árbitro Anderson Daronco explicou a decisão na súmula da partida, vencida por 2 a 1 pelos paulistas.