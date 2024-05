Recuperado da lesão na região posterior da coxa esquerda, mas sentindo a falta de ritmo de jogo, Lucas Moura participou do empate sem gols do São Paulo diante do Barcelona de Guayaquil pela Libertadores na última quinta-feira. Treinando com o grupo principal desde que foi liberado pelo departamento médico, o camisa 7 aguarda agora a chance de voltar a iniciar uma partida.