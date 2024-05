Pouco mais de um mês após lamentar nova lesão muscular no São Paulo e não esconder o descontentamento por desfalcar o time, Lucas Moura está recuperado e pronto para voltar a defender as cores do clube de coração. O meia-atacante trabalhou normalmente no CT da Barra Funda nesta sexta-feira e pode ser relacionado diante do Fluminense, em jogo do Brasileirão agendado para segunda-feira, no MorumBis.