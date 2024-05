O zagueiro francês do Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, que precisou ser substituído devido a uma lesão na quarta-feira na derrota de sua equipe na visita ao Borussia Dortmund pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, "sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", anunciou o clube campeão francês nesta quinta-feira (2).