Motivado com a vitória sobre o Fluminense, de virada, por 2 a 1, o torcedor do São Paulo ganhou mais uma boa notícia para a sequência da temporada. Livre de dores na coxa, o atacante Lucas Moura deve retornar ao time para o duelo contra o Barcelona-EQU, nesta quinta-feira, às 21h, no MorumBis, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.