O Brasil teve mais um dia frustrante no Grand Slam de Dushanbe, no Tajiquistão. Tentando aumentar a delegação que estará nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção brasileira entrou no tatame com alta expectativa, mas teve Luana Carvalho como a judoca mais bem colocada. Ela ficou na sétima colocação. Já Ellen Froner, Nauana Silva e Gabriella Matena caíram na primeira rodada.