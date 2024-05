Vice-campeão mundial aos nove anos, campeão mundial juvenil por equipes aos 20, Grande Mestre desde 1998, detentor do maior rating já alcançado por um brasileiro. O currículo de Giovanni Vescovi no xadrez é extenso - e vitorioso. Considerado um dos enxadristas mais relevantes da história do esporte no País, Vescovi, agora aos 45 anos, dedica-se a outras atividades e não mais atua competitivamente na modalidade que pratica desde a infância.