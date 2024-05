Após João Paulo sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, o Santos estuda voltar ao mercado para buscar um substituto, e Marcelo Grohe, que confirmou sua saída do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, aparece como opção. O jogador é um desejo antigo da diretoria alvinegra, que tentou sua contratação no início da temporada. Na ocasião, não vinha sendo muito aproveitado, mas seu retorno ao futebol brasileiro foi vetado pelo técnico Marcelo Gallardo.