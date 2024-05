Leila Pereira, presidente do Palmeiras, decidiu colocar seu avião à disposição para levar doações ao Rio Grande do Sul, que passa pela maior catástrofe climática de sua história. A empresária vai disponibilizar a aeronave que comprou no ano passado para uso dos atletas e comissão técnica. No sábado, a aeronave vai levar cerca de 2,5 toneladas de alimentos e produtos de necessidade básica para o Estado.