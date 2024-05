Presente na reunião na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que definiu a retomada do Brasileirão para o próximo fim de semana, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, minimizou o imbróglio envolvendo o técnico Abel Ferreira com o Al-Sadd, do Catar. O clube entrou com uma ação contra o treinador, que teria assinado um pré-contrato antes de definir sua permanência na equipe alviverde.