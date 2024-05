Charles Leclerc foi o piloto mais rápido do primeiro treino livre do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O piloto da Ferrari se destacou ao longo de toda a sessão no Circuito de Ímola, na Itália, enquanto Max Verstappen decepcionou ao rodar duas vezes na pista. Lewis Hamilton também perdeu o controle de sua Mercedes durante a atividade.