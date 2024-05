Charles Leclerc foi o mais rápido do dia no GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no Circuito de Ímola. O piloto da Ferrari, que já havia liderado o primeiro treino do dia, foi também o mais veloz na segunda sessão no traçado italiano. O tricampeão mundial Max Verstappen foi a decepção do dia, com dificuldades para equilibrar sua Red Bull na pista.