O meio-campista Toni Kroos, de 34 anos, anunciou a aposentadoria dos gramados após a disputa da Eurocopa deste ano com a seleção alemã. A decisão do jogador foi comunicada em nota oficial divulgada pelo Real Madrid nesta terça-feira, e reforçada em uma carta aberta aos torcedores do clube espanhol nas redes sociais do atleta.