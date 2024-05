Artilheiro disparado do Campeonato Alemão, Harry Kane fez seu gol de número 36 neste sábado, mas o Bayern de Munique acabou perdendo para o Stuttgart por 3 a 1, na Mercedes-Benz Arena, pela 32ª rodada. Com isso, a briga pela segunda colocação continua em aberto. Destaque também para o Borussia Dortmund. O semifinalista da Liga dos Campeões da Europa fez 5 a 1 no Augsburg.