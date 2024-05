Um dos melhores do mundo, o ex-goleiro Oliver Kahn brilhou com a camisa do Bayern de Munique, foi dirigente do clube e esteve no Santiago Bernabéu na quarta-feira para acompanhar o duelo com o Real Madrid, vencido pelos merengues após falha de Manuel Neuer pela semifinal da Liga dos Campeões. Muitos jornais compararam o lance ao erro de Kahn na final da Copa do Mundo de 2002 contra o Brasil, e ele fez questão de poupar o experiente jogador de Thomas Tuchel.