O Guarani continua com dificuldades neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, até saiu na frente do América-MG, mas acabou derrotado por 2 a 1, mesmo jogando em casa, no estádio Brinco de Ouro, e por isso, segue na parte debaixo da tabela. Tem os mesmos três pontos do Ituano e só fica na vice-lanterna por ter um melhor saldo de gols: -6 a -9.