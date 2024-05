O Rio de Janeiro parou para assistir lendas neste sábado, dia 4. Nas areias de Copacabana, a cantora Madonna fez um show histórico para milhares de pessoas. Na Barra da Tijuca, na Arena Farmasi, José Aldo interrompeu a aposentadoria para retornar ao MMA aos 37 anos. Em sua última luta no atual contrato que tem com a empresa de Dana White, o hall da fama subiu ao octógono para vencer o americano Jonathan Martinez no UFC 301.