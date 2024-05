O dono da SAF do Botafogo, John Textor, anunciou que pretende vender as ações que sua empresa, a Eagle Football Holdings, tem no Crystal Palace para vislumbrar a possibilidade de compra de clubes alternativos. De acordo com o portal britânico "The Athletic", a equipe que está na mira do empresário é o Everton, time que tem acordo de venda para a 777 Partners, grupo americano dona da SAF do Vasco.