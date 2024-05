O São Paulo realizou neste domingo mais uma atividade visando o duelo com o Talleres-ARG, marcado para a quarta-feira, às 21h30, no MorumBis, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O treino não contou com o meia-atacante James Rodríguez, liberado para se apresentar à seleção da Colômbia. Ele está na lista dos convocados para a Copa América.