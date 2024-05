James Rodríguez terá de trabalhar mais no São Paulo se quiser ter chances com o técnico Luis Zubeldía. Nesta terça-feira, após atividades pela manhã no CT da Barra Funda, o elenco embarcou para o Chile, onde encara o Cobresal, pela Libertadores, nesta quarta, com todos os titulares relacionados e mais uma vez sem o meia colombiano.