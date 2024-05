O brasileiro Isaquias Queiroz venceu a final do C1 500 da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade de Szeged, na Hungria, neste sábado. Ele completou a prova em 1min45s88, praticamente cinco segundos abaixo do que ele conseguiu na semifinal na sexta. Os irmãos Serghei e Oleg Tarnovschi, da Moldávia, terminaram com a prata e bronze, respectivamente, e mais de um segundo atrás do brasileiro.