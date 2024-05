O Sassuolo continua afundado na briga contra o rebaixamento no Campeonato Italiano. O penúltimo colocado, contudo, pode se gabar de ser o único adversário a ganhar da campeã Inter de Milão. E, em dose dupla. Depois de aprontar no Giuseppe Meazza na sexta rodada com 2 a 1, voltou a surpreender neste sábado, ao fazer 1 a 0 no Cittá del Tricolore, em Sassuolo.