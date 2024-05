Campeã antecipada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão se despediu da temporada com um empate por 2 a 2 com o Verona, neste domingo, no estádio Marcantonio Bentegodi. A 38ª e última rodada também teve como destaque a Atalanta, que venceu o Torino por 3 a 0 e pode ainda terminar o torneio no 3º lugar, hoje ocupado pela Juventus.