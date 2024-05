O sonho de Marco Reus terminar a carreira defendendo as cores do Borussia Dortmund não se concretizará. O clube alemão anunciou nesta sexta-feira que o ídolo de 34 anos não terá seu contrato renovado. Aos 34 anos, 21 deles dedicados ao clube, sendo 12 no profissional, o meia-atacante se despedirá ao fim da temporada, mas ainda tentará conquistar a Liga dos Campeões, no qual o time tem vantagem de 1 a 0 sobre o PSG na semifinal.