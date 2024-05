Hulk ainda não marcou gols no Brasileirão de 2024 e está há 10 jogos sem balançar as redes no Atlético-MG. Apesar do incômodo jejum na temporada, algo raro no clube, o atacante mostra serenidade para garantir que não está perdendo o sono por causa disso. E explica que vem fazendo um papel tático para ajudar e celebra que o time e os companheiros vêm bem e garantindo triunfos para a equipe.