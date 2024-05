O Manchester City tem a chance de emplacar, em duas temporadas seguidas, a conquista dos títulos do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. A dobradinha, que seria inédita no País, pode se tornar realidade na final deste sábado, entre os dois clubes de Manchester, no estádio Wembley. Apesar do amplo favoritismo, no entanto, o treinador pede respeito ao rival.