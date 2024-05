Com o Manchester City a uma vitória de mais um título do Campeonato Inglês, o técnico Pep Guardiola afirmou que espera um jogo "muito difícil" no próximo domingo contra o West Ham, equipe que já não disputa mais nada na tabela, assim como o Aston Villa na última rodada em 2022, quando os 'Citizens' quase deixaram o troféu escapar.