Buscando recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani vem sofrendo com vários problemas de lesão em seu elenco. As mais novas preocupações são o meia Chay, que precisou ser substituído após uma pancada no tornozelo, e o zagueiro Lucas Adell, com desgaste físico. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico.