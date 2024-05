Os três principais clubes do Rio Grande do Sul (Grêmio, Internacional e Juventude) enviaram, por meio da Federação Gaúcha de Futebol, uma nota à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando o adiamento das próximas partidas em todas as competições nacionais, por pelo menos por 20 dias, devido aos alagamentos causados pelas fortes chuvas no estado. Trata-se da maior tragédia climática da história do Estado.