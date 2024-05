A goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no final de semana, não serviu apenas para colocar o Santos na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fortaleceu a importância do meia Giuliano para o grupo. Além de maestro do time em campo, ele também é o artilheiro da equipe na temporada, com seis gols.