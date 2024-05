O Girona deixou escapar a chance de ampliar a sua vantagem sobre o Barcelona na classificação do Campeonato Espanhol ao sofrer um gol nos acréscimos e ficar no empate de 2 a 2 com o Alavés, nesta sexta-feira. Com o resultado, a equipe do técnico Míchel Sanchez chegou aos 75 pontos contra 73 do rival catalão. O Barça entra em campo na segunda-feira, no complemento da rodada de final de semana, e recebe o Real Sociedad no estádio Olímpico Lluis Companys. Em caso de vitória, volta a ser o vice-líder