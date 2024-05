Charles Leclerc fez história ao vencer o GP de Mônaco da Fórmula 1 no domingo. O piloto se tornou o primeiro monegasco a ser vencedor em casa em 74 anos e estreou no pódio do circuito na carreira. Para completar, a etapa das ruas do Principado foi marcada por homenagens a Ayrton Senna, promovidas pela McLaren.