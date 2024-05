A Ponte Preta desencantou na Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar, nesta segunda-feira, o Amazonas por 3 a 0, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada. O destaque da partida foi o atacante Gabriel Novaes, autor de dois gols do time alvinegro - ele ainda teve um anulado.