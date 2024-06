Com a maratona de jogos de três competições simultâneas, o Palmeiras voltou a trabalhar já na manhã desta sexta-feira, poucas horas após empate sem gols com o San Lorenzo, na Copa Libertadores, já projetando o duelo com o Criciúma, domingo, pelo Brasileirão. O volante Gabriel Menino, na expectativa de começar a partida no Heriberto Hülse, admitiu que a equipe foi mal contra os argetninos, mas projetou evolução.